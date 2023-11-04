شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يفوز على فاركو 3 / 2 بدورى Nile .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بلدية المحلة الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد غزل المحلة ضمن الجولة السادسة لبطولة الدوري المصرى الممتاز "دورى Nile".

أحرز أهداف فريق بلدية المحلة حسام أشرف من علامة الجزاء في الدقيقة 28 وإسلام مرزوق في الدقيقة 34، بينما سجل أهداف فريق فاركو شكرى نجيب من علامة الجزاء في الدقيقة 58 وأحمد شريف في الدقيقة 76.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد بلدية المحلة إلى النقطة الثامنة محتلا المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة الرابعة محتلا المركز الخامس عشر.

وخاض فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد رؤوف المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى : أحمد حسين

خط الدفاع : نور الزاموري - محمد عبد الرازق - أحمد رضا - حسام حسن.

خط الوسط : يوسف حسن - عبد الرحمن اللاهوني - إسلام- مرزوق - محمد أميسي - فيبو

خط الهجوم : حسام أشرف

فيما جاء تشكيل فريق فاركو بقيادة خالد جلال يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جيفرسون إينكادا – باباكار - أحمد عوض – عزمي غوما

الوسط: وليد علي – كينجسلي سوكاري – محمد فخري – أحمد البحراوي

الهجوم: سيف تيري – عمرو جمال.