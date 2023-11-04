شكرا لقرائتكم خبر عن النيجيرى فيفور أكيم رجل مباراة بلدية المحلة وفاركو فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال النيجيري فيفور أكيم مهاجم فريق بلدية المحلة جائزة رجل مباراة فريقه أمام فاركو عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك عقب التألق في اللقاء والتمكن من تسجيل هدف.

وحقق فريق بلدية المحلة الفوزعلى نظيره فاركو بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد غزل المحلة ضمن الجولة السادسة لبطولة الدوري المصرى الممتاز "دورى Nile".

أحرز أهداف فريق بلدية المحلة حسام أشرف من علامة الجزاء في الدقيقة 28 وإسلام مرزوق في الدقيقة 34 و النيجيري فيفور أكيم في الدقيقة الثالثة من عمر الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الأول، بينما سجل أهداف فريق فاركو شكرى نجيب من علامة الجزاء في الدقيقة 58 وأحمد شريف في الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بلدية المحلة إلى النقطة الثامنة محتلا المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة الرابعة محتلا المركز الخامس عشر.