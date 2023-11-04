شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: ارتكبنا أخطاء بمباراة المقاولون.. والأهلى لا يعانى من أزمة فى الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن فوز فريقه على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري، وقال: "حاولنا اللعب للأمام بشكل أسرع خلال المباراة واستغلال الفرص التي تتاح لنا، كما أن المنافس بدأ المغامرة في الشوط الثاني بحكم انه متأخر في النتيجة، وأجرى عدة تغييرات لتحسين الأداء".

وأضاف كولر، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المقاولون: "أحرزنا الهدف الثاني في المباراة، وكان من المفترض أن تنتهي المباراة بعد الهدف الثاني، ولكن للأسف ارتكبنا أخطاء وكان هناك حالة عدم تركيز وارتكبنا أخطاء غير مقبولة بعد ذلك، كما انشغل بعض اللاعبين بالحديث مع الحكم، وتراجع تركيز اللاعبين، وكان من الممكن خسارة نتيجة المباراة في دقيقتين وكان سيبقى الطامة الكبرى بالنسبة لي لو حدث ذلك".

وعن معاناة الأهلي من أزمة في المردود البدني قال: "لا أرى أن الأهلي لديه مشكلة في الأحمال أو الناحية البدني، وهل غياب التركيز عن اللاعبين عندما يشارك في آخر ربع ساعة ليس سببها الأحمال أو الحمل البدني؟".

وتابع: "بالنسبة لمباراة المقاولون كنا متقدمين بهدفين نظيفين، والمنافس حاول المجازفة وحصل على ركلة جزاء من خطا ساذج واستهتار، ولكن لم توجد فرص خطيرة على مرمانا أو من خلق فرص، ولم يخلق المنافس أي فرص علينا وكذلك في المباراة الماضية أمام صن داون".

واختتم كولر حديثه قائلا: "أنا غير مقتنع بوجود أزمة في الأحمال والفريق يجري داخل الملعب لآخر ثانية في المباراة، ولم يكن هناك تدوير كبير خلال الفترة الماضية لم تمنحنا قوة المباريات الماضية فرصة لإجراء التدوير كما حدث في الموسم الماضي، واللاعبين الذين لا يشاركون في المباريات متأثرين بسبب رتم المباراة، وكمثال كريم الدبيس كان يجري لآخر دقيقة في اللقاء، على الرغم من أنه لم يشارك منذ فترة طويلة، كما أنني أشركت 9 لاعبين من البدلاء، وهو ما تسبب في تغير أداء المباراة".