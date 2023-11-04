شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: لا نستحق الهزيمة أمام الأهلى وهناك أمور غير مفهومة بالتحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شوقى غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن فريقه لا يستحق الهزيمة في مباراة اليوم أمام الأهلى، حيث إن لاعبي الفريق الأهلى لم يشكلوا خطورة كبيرة على مرمى محمود أبو السعود حارس مرمى الفريق، ولا يوجد اختبار قوى له في اللقاء بخلاف هدفي المباراة.

وقال شوقى غريب، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1: "هناك بعض الأخطاء نعمل على حلها خلال الفترة الحالية لعودة النتائج الإيجابية مرة أخرى لفريق المقاولون العرب، حيث لا توجد حالة من الانسجام بين بعض لاعبى الفريق".

وأشار المدير الفني لفريق المقاولون العرب إلى أن هناك بعض الأمور عير المفهومة في بعض الحالات التحكيمية من احتساب ركلات جزاء وطرد بعض اللاعبين.

وحقق فريق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري (دوري nile).

وسجل هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر ومحمد هاني، فيما أحرز جوزيف أوشايا هد المقاولون.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي على 9 نقاط في المركز الخامس من لعب 3 مباريات، فيما توقف رصيد المقاولون عند نقطتين في المركز السابع عشر.