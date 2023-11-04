شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة: الفوز على فاركو مهم قبل التوقف الدولى.. والإدارة توفر كل سبل النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمادة علوي، مدير الكرة بنادي بلدية المحلة، إن تحقيق الفوز على فاركو وتحقيق الـ3 نقاط مهم جدا، وجاء في توقيت مناسب خاصة بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري في الجولة الماضية بعد التقدم بهدفين.

وأشاد علوي بالأداء القوي الذي ظهر عليه اللاعبون طوال المباراة وتسجيل ثلاثة أهداف في شوط المباراة الأول، وأن الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف يبذل جهد كبير مع اللاعبين للظهور بأداء مميز وتسجيل العديد من الأهداف.

وأكد علوي أن الوصول للنقطة الثامنة قبل التوقف الدولي هو أمر مميز، ويحسب للإدارة والجهاز الفني واللاعبين، حيث إن الإدارة تقدم كل سُبل النجاح في أول ظهور لفريق بلدية المحلة منذ فترة طويلة.