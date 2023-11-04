شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات دورى nile اليوم السبت 4-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم السبت 4-11-2023 ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى nile، حيث التقى الجونة مع الداخلية والأهلى مع المقاولون وبلدية المحلة مع فاركو.

وجاءت نتائج مبايات اليوم كالتالى:

الجونة 2 – 0 الداخلية

حقق فريق الجونة فوزا مهما على الداخلية بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري NILE.

تقدم الجونة فى الدقيقة 21 عن طريقة ضربة جزاء سددها أحمد بالحاج، ثم سجل أوكوروجي جابرييل الهدف الثانى في الدقيقة 24.

بهذه النتيجة يققز الجونة للمركز السابع برصيد 7 نقاط جمعهم من 5 مباريات وله مباراة مؤجلة، فاز في مباراتين وخسر فى واحدة وتعادل في مباراتين وسجل 6 أهداف واستقبل 4.

وتجمد رصيد الداخلية عند النقطة 4 فى المركز السادس عشر، بعدما خاض 6 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر 4 مباريات وسجل 3 أهداف وأستقبلت شباكه 11 أهداف.

فاركو 2 – 3 بلدية المحلة

حقق فريق بلدية المحلة الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد غزل المحلة ضمن الجولة السادسة لبطولة الدوري المصرى الممتاز "دورى Nile".

أحرز أهداف فريق بلدية المحلة حسام أشرف من علامة الجزاء في الدقيقة 28 وإسلام مرزوق في الدقيقة 34، بينما سجل أهداف فريق فاركو شكرى نجيب من علامة الجزاء في الدقيقة 58 وأحمد شريف في الدقيقة 76.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد بلدية المحلة إلى النقطة الثامنة محتلا المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة الرابعة محتلا المركز الخامس عشر.

الأهلى 2 – 1 المقاولون

حقق فريق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري (دوري nile).

سجل هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر ومحمد هاني، فيما أحرز جوزيف أوشايا هد المقاولون.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي على 9 نقاط في المركز الخامس من لعب 3 مباريات، فيما توقف رصيد المقاولون عند نقطتين في المركز السابع عشر.