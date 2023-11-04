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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 4 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 11 / 2023 فى مقدمتها، أوسوريو لـ"الخليج 365": الزمالك لم يلب احتياجاتى فى الصفقات المطلوبة.
أوسوريو لـ"الخليج 365": الزمالك لم يلب احتياجاتى فى الصفقات المطلوبة
بررالكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تراجع نتائج الفريق الأبيض الفترة الأخيرة، وكان آخرها الخسارة في الجولتين الخامسة والسادسة من دورىnile أمام إنبى وزد.
فيتوريا يتأكد من سلامة تريزيجيه وجاهزيته لمباراتى جيبوتى وسيراليون
الأهلى يهزم المقاولون العرب بثنائية ويستعيد توازنه بعد الإخفاق الأفريقى
حقق فريق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري (دوري nile).
حقق فريق الجونة فوزا مهما على الداخلية بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري NILE.
أشعة سونار تحدد مصير الجزيرى من قيادة هجوم الزمالك أمام بيراميدز
يجرى التونسي سيف الدين الجزيرى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أشعة سونار على العضلة الخلفية غداً، الأحد، لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها في مباراة زد الماضية ومنعته من استكمال اللقاء.
كاف يربك حسابات فيتوريا ويشعل الصراع فى معسكر منتخب مصر المقبل
تنتظر إدارة نادى الزمالك التقرير الذى سيعده عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الكروى الأول، عن واقعة مغادرة ثلاثى الفريق "أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى" معسكر مباراة زد إف سي، دون الحصول على إذن من الجهاز الفنى.
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