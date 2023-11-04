اخبار الرياضه

7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 4 / 11 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم السبت 4 / 11 / 2023 فى مقدمتها، أوسوريو لـ"الخليج 365": الزمالك لم يلب احتياجاتى فى الصفقات المطلوبة.

أوسوريو لـ"الخليج 365": الزمالك لم يلب احتياجاتى فى الصفقات المطلوبة

بررالكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني  للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تراجع نتائج الفريق الأبيض الفترة الأخيرة، وكان آخرها الخسارة في الجولتين الخامسة والسادسة من دورىnile  أمام إنبى وزد.

أوسوريو لـ

فيتوريا يتأكد من سلامة تريزيجيه وجاهزيته لمباراتى جيبوتى وسيراليون

تأكد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالى روي فيتوريا، من سلامة اللاعب محمود حسن تريزيجيه، بعد تعرضه لإصابة مع فريقه طرابزون سبور التركي مؤخراً، حيث بات اللاعب جاهزاً للمعسكر المقبل والمشاركة في مباراتى جيبوتى وسيراليون.

 

فيتوريا يتأكد من سلامة تريزيجيه وجاهزيته لمباراتى جيبوتى وسيراليون

الأهلى يهزم المقاولون العرب بثنائية ويستعيد توازنه بعد الإخفاق الأفريقى

حقق فريق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة (دوري nile).

الأهلى يهزم المقاولون العرب بثنائية ويستعيد توازنه بعد الإخفاق الأفريقى

 

الجونة يهزم الداخلية بثنائية ويقفز للمركز السابع فى دورى Nile.. فيديو

حقق فريق الجونة فوزا مهما على الداخلية بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري NILE.

الجونة يهزم الداخلية بثنائية ويقفز للمركز السابع فى دورى Nile.. فيديو

أشعة سونار تحدد مصير الجزيرى من قيادة هجوم الزمالك أمام بيراميدز

يجرى التونسي سيف الدين الجزيرى، مهاجم  الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أشعة سونار على العضلة الخلفية غداً، الأحد، لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها في مباراة زد الماضية ومنعته من استكمال اللقاء.

أشعة سونار تحدد مصير الجزيرى من قيادة هجوم الزمالك أمام بيراميدز

 

كاف يربك حسابات فيتوريا ويشعل الصراع فى معسكر منتخب مصر المقبل

تسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتحديد 23 لاعبا فى قوائم المنتخبات المشاركة فى أمم أفريقيا المقبلة بدلا من 28 لاعبًا، فى إرباك حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا الذى يملك خيارات متعددة فى أكثر من مركز.

 

كاف يربك حسابات فيتوريا ويشعل الصراع فى معسكر منتخب مصر المقبل

 

 

إدارة الزمالك تنتظر تقرير عبد الواحد لتحديد عقوبة فتوح والزنارى وصبحى

تنتظر إدارة نادى الزمالك التقرير الذى سيعده عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الكروى الأول، عن واقعة مغادرة ثلاثى الفريق "أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى" معسكر مباراة زد إف سي، دون الحصول على إذن من الجهاز الفنى.

إدارة الزمالك تنتظر تقرير عبد الواحد لتحديد عقوبة فتوح والزنارى وصبحى

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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