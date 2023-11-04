شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 4 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 11 / 2023 فى مقدمتها، أوسوريو لـ"الخليج 365": الزمالك لم يلب احتياجاتى فى الصفقات المطلوبة.

أوسوريو لـ"الخليج 365": الزمالك لم يلب احتياجاتى فى الصفقات المطلوبة

بررالكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تراجع نتائج الفريق الأبيض الفترة الأخيرة، وكان آخرها الخسارة في الجولتين الخامسة والسادسة من دورىnile أمام إنبى وزد.

فيتوريا يتأكد من سلامة تريزيجيه وجاهزيته لمباراتى جيبوتى وسيراليون

تأكد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالى روي فيتوريا، من سلامة اللاعب محمود حسن تريزيجيه، بعد تعرضه لإصابة مع فريقه طرابزون سبور التركي مؤخراً، حيث بات اللاعب جاهزاً للمعسكر المقبل والمشاركة في مباراتى جيبوتى وسيراليون.

الأهلى يهزم المقاولون العرب بثنائية ويستعيد توازنه بعد الإخفاق الأفريقى