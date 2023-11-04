الأهلي يأمل العودة للانتصارات من بوابة الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره الرياض على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة مساء اليوم ضمن لقاءات الجولة الـ12 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل الأهلي هذا اللقاء باحثا عن انتصار يصالح به جماهيره الغاضبة بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الهلال على ملعب الأخير أعقبها الخروج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد فريق أبها مما جعل جماهير الأهلي تثور غاضبة جراء الخسارة.

ويواجه أصحاب الأرض غيابات كبيرة في لقاء اليوم، حيث يفتقد لخدمات الثنائي قلبي الدفاع البرازيلي إيبانيز إضافة لزميله عبدالباسط هندي وذلك بسبب تراكم البطاقات مما يجعل المدرب الألماني ماتياس يايسليه يجد صعوبة في تعويض غياب الثنائي، وفي الوقت نفسه يبحث عن انتصار مهم لإعادة الفريق لسكة الانتصارات والصعود في جدول الترتيب وتقليص الفارق بينه وبين المتصدر والمضي قدما في المنافسة على مراكز الصدارة.

ويتسلح الأهلي بعاملي الأرض والجمهور حيث لم يخسر على أرضه هذا الموسم بعد أن خاض 6 مواجهات على ملعبه حتى الآن.

على الطرف الآخر يأتي الرياض إلى هذا اللقاء ويمني نفسه بالفوز بعد الخسارة أمام الطائي في الجولة الماضية ويواجه الفريق صعوبة دائما خارج أرضه هذا الموسم، حيث لم يسجل سوى انتصار وحيد خلال 5 لقاءات خاضها خارج ملعبه وخسر 3 مرات وتعادل في لقاء وحيد.

من جهة ثانية وبنفس الجولة يلتقي التعاون وضمك على ملعب التعاون فيما يستضيف الحزم نظيرة الوحدة وتقام المباراتان في تمام الساعة السادسة.

ماذا يريد الأهلي في لقاء اليوم؟

العودة إلى الانتصار بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الهلال.

مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز عقب الخسارة أمام أبها ومغادرة بطولة كأس الملك.

الصعود في سلم الترتيب في حال الفوز وقد يحتل المركز الثالث في حال خسارة التعاون.

المحافظة على عدم الخسارة على أرضه في الدوري هذا الموسم.

قبل المواجهة: