شكرا لقرائتكم خبر خبير ميكانيكا حيوية: نيمار يعود بعد 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع خبير الميكانيكا الحيوية بجامعة ساوباولو جوليوسيركا سيراو أن يتمكن محترف فريق الهلال وقائد المنتخب البرازيلي نيمار جونيور ديسلفا من العودة للملاعب بعد 6 أشهر من العملية الجراحية التي أجرها الخميس في البرازيل، عقب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى قبل أسبوعين، خلال مباراة المنتخب أمام الأوروغواي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

واصطدم نيمار بلاعب خط الوسط دي لا كروز وأصيب بالتواء في ركبته.

وقال لصحيفة « فولها دي اس باولو» البرازيلية» ينبغي ألا يستعجل اللاعب العودة للملاعب وعليه أن يقضي فترة علاج أطول قد تتراوح بين الـ 8 أشهر والـ 12 شهرا».

وكانت العملية التي أجرها نيمار استغرقت اكثر من 4 ساعات بعد أن فضل إجرائها في بلاده بدلا من فرنسا، حيث أجراها في مستشفى ماتردي بالبرازيل، تحت إشراف رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي، وخوان دوكي مدير الإدارة الطبية في الهلال.

وبدأ اللاعب أولى مراحله التأهيلية التي ستكون هي الأطول تأهيلا في حياة نيمار بعد أن تعرض لأكثر من 11 إصابة في حياته الكروية تعرض خلالها لتوقفات كروية عدة، منها ما حدث له في 2018، عندما أجرى عملية جراحية في القدم اليمنى، بعد إصابته بكسر، ومن ثم إصابته في الكاحل التي تعرض لها في فبراير الماضي ولم يعد لنشاطه الكروي إلا في أغسطس الماضي مع الهلال الذي مثله في 5 مواجهات كروية.

ونجح في تسجيل أول أهدافه في مواجهة نساج الإيراني في دوري أبطال آسيا والتي كسبها الهلال بثلاثية نظيفة في أكتوبر الماضي، وصنع 3 أهداف بعد انتقاله للهلال قادما من باريس سان جيرمان.

وكان نيمار ديسلفا بارك لزميله بالفريق سالم الدوسري حصوله على أفضل لاعب في القارة الآسيوية عبر رسالة فيديو عبر منصة أكس لحساب نادي الهلال، طمأن الجماهير الهلالية بنجاح عمليته الجراحية، مؤكدا أنه سيعود أقوى كما كان.