شكرا لقرائتكم خبر التحايل يضع رونالدو في أزمة مع الضرائب الإسبانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة «El Confidential» الإسبانية أن قائد نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو ، قد يواجه أزمة جديدة مع سلطات الضرائب الإسبانية، بسبب قيام عيادة زراعة الشعر الخاصة به بالتحايل على الضرائب، وتقديم فواتير مزورة.

ووفقا للصحيفة، فإن عيادة «إنسباريا» الطبية التي يمتلكها رونالدو مع شريكته، عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، أصدرت فواتير من دون ضريبة القيمة المضافة لمئات العملاء، بين سنوات 2019 و2021، وتم فتح تحقيق حيال الأمر من جانب مكتب الضرائب الإسباني.

وأشار التقرير إلى أن عيادة «إنسباريا» الطبية تتخفى وراء حقيقة أن «الثعلبة» هي مرض يصيب الشعر، وأن الخدمات الطبية لأغراض التشخيص والوقاية والعلاج منها معفاة من هذه الضريبة، لكن وزارة الخزانة الإسبانية تقدر أن جزءا من عمليات زرعها تسعى إلى تحقيق أهداف جمالية بحتة، ويجب فرض ضريبة عليها بنسبة 21%.

يذكر أن رونالدو كان قد انضم إلى النصر خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بصفقة تمتد لموسمين، بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويعيش اللاعب البالغ من العمر 38 عاما فترة مميزة مع «العالمي» هذا الموسم.

ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي بطولة دوري روشن السعودي، برصيد 11 هدفا، مع تقديمه 6 تمريرات حاسمة، ويحتل ناديه النصر المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 25 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.