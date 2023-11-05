شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ثانية جولات التزلج على الماء في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية تنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للتزلج على الماء على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي وأيضاً الويك سيرف وهي ركوب الأمواج ضمن نفس تفاصيل البطولة.

وتنطلق منافسات التزلج على الماء بأربع فئات مختلفة هي فئة الناشئين، السيدات، المبتدئين والمحترفين كما تنطلق المنافسة على مراحل من خلال التصفيات المختلفة والتحديات التي يضمها جدول البطولة.

ووصل عدد المسجلين والمشاركين في مختلف الفئات إلى أكثر من 50 متسابقاً ومن دول مختلفة، حيث تحظى هذه المنافسة باهتمام عالمي كبير من محبي هذه الرياضة وعشاق التزلج على الماء.

ووجه ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي التحية لكل المشاركين معرباً عن السعادة الكبيرة بأن يصل عدد الجنسيات إلى قرابة 16 جنسية مشاركة في الحدث القوي وهو ما يزيد من أهمية البطولة وشعبيتها.

وأكد أن كاسر الأمواج وجهة مهمة للمنافسة والتحدي بين كل المتسابقين للظفر بألقاب البطولة وشدد على أن الشباب سيجد فرصة كي يبدع ويقدم أفضل ما لديه على المياه في المنافسة، وقال: وصلت خبرة المتسابقين لدينا إلى القدرة على التحكم بالتزلج على الماء واحتساب النقاط في نفس الوقت للتعرف إلى المراكز التي وصلوا إليها، هناك حركات عديدة وكثيرة تقوم بتحديد الفائز من خلال سير الاستعراض.