شكرا لقرائتكم خبر عن ذهب مبارزة الفتيات لشباب الأهلي و«MKFA» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة فعاليات اليوم الأول لبطولة الاتحاد للمبارزة لفئة العمومي في أسلحة الايبيه والفلوريه والمقامة على مدى يومين في صالة أسماء بنت النعمان في دبي، بمشاركة 50 لاعبة من أندية أبوظبي والشارقة وشباب الأهلي والفجيرة والشارقة للمرأة، وأكاديمية MKFA بدبي، ومركز العين للمبارزة، والعربي الكويتي.

وتوج الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي بطلات اليوم الأول في مسابقات الفتيات وهن: يارا الشرقاوي لاعبة نادي شباب الأهلي التي حصدت ذهبية سلاح الفلوريه، وحبيبة محمد لاعبة نادي الشارقة للمرأة التي حلت فى المركز الثاني ونالت الفضية، وشهد خرام لاعبة نادى شباب الأهلي دبي، والهيام البلوشي لاعبة نادى الفجيرة اللتان تقاسمتا البرونزية.

وحققت يوكسوان زانج لاعبة أكاديمية (إم كي إف ايه) لقب سلاح الايبيه، وحلت فى المركز الثاني زينب الحوسني لاعبة نادي الشارقة للمرأة، وجاءت فاطمة الزهراء محمد لاعبة شباب الأهلي والعنود السعدي لاعبة نادي الشارقة للمرأة في المركز الثالث.

وأشاد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي بالمستوى المهاري المتقدم للاعبين والذي يوضح مدى ما وصلت إليه مبارزة الإمارات من تطور لافت للوصول إلى أعلى المستوى، مشيراً إلى أن البطولة تقام ضمن سلسلة بطولات الاتحاد المحلية للموسم الحالي،كما تعد ضمن الاستعدادات للمشاركات المقبلة للمنتخبات الوطنية.