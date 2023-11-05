الامارات | يعقوب حسن: لا خوف على كلباء رغم تعرّضه لخسارتين متتاليتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب اتحاد كلباء، يعقوب حسن، أنه لا يخشى على الفريق في الموسم الحالي، وأنه على ثقة بأنه سيعود إلى تحقيق النتائج الإيجابية في الجولات المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين. وكان كلباء خسر في آخر جولتين (السادسة والسابعة) أمام الوحدة وشباب الأهلي، ليتجمّد رصيده عند سبع نقاط. وقال يعقوب حسن لـ«الإمارات اليوم»: «قدمنا أداء جيداً أمام شباب الأهلي في الشوط الأول وآخر ربع ساعة من المباراة، ولولا الدقائق الأولى للشوط الثاني لكان للمباراة شكل آخر، وعموماً لا نستحق تلك الخسارة».

وتابع: «لا خوف على كلباء في الدوري، على الرغم من تعرّضه لخسارتين متتاليتين، فهو قادر على استعادة نغمة الانتصارات والوصول إلى مركز جيد وهو ما أثبته في المواسم الماضية». وبخصوص مباراة شباب الأهلي، قال يعقوب حسن: «كلباء ظهر نداً قوياً وكان بإمكانه تسجيل الأهداف من فرص عديدة لاحت له، وكان سيكون للنتيجة شكل آخر خصوصاً في دقائق المباراة الأخيرة». وطالب يعقوب حسن جمهور الفريق بالمؤازرة ودعم «النمور» في الفترة المقبلة.

من جانب آخر، أكد مصدر في النادي لـ«الإمارات اليوم»، أن مشاركة لاعب كلباء، الإيراني مهدي قايدي أساسياً أمام شباب الأهلي، صحيحة، ولا تخالف بنود الإعارة مع شباب الأهلي. وأوضح أنه كان هناك اتفاق رسمي بين اللاعب وإدارة شباب الأهلي على أن يُسمح له باللعب مع كلباء حين يواجه «الفرسان»، بينما غاب اللاعب سلطان عادل بسبب آلام بسيطة.

وقال لاعب كلباء، حبيب الفردان، في تصريح صحافي، إن الفريق عانى بسبب الغيابات الكثيرة، وعلى الرغم من ذلك قدّم مباراة كبيرة رغم الخسارة. في المقابل أكد لاعب شباب الأهلي محمد مرزوق، في تصريح صحافي، أن هدف الفريق كان الفوز بنتيجة عريضة على كلباء بتسجيل خمسة أو ستة أهداف، وعدم استقبال أي هدف، حتى يستطيع التفوق بفارق الأهداف على الوصل في الصدارة. وأشار إلى أن ذلك لم يكن سهلاً، وأنه سعيد بالعودة إلى الانتصارات والدخول في شراكة على الصدارة مع الوصل.