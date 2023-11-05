بهاتريك أمام دورتموند.. هاري كين يتصدر هدافي البوندسليجا

ياسر رشاد - القاهرة - صعد المهاجم الانجليزي هاري كين لاعب نادي بايرن ميونخ إلى صدارة هدافي الدوري الألماني بفضل الهاتريك الذي سجله في شباك بوروسيا دورتموند.

ويتصدر هاري كين قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 15 هدفا ويليه سيرهو جيراسي لاعب شوتجارت بفارق هدف واحد.

فاز بايرن ميونخ على نظيره بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف دون رد، في كلاسيكر البونديسليجا، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الألماني.

يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 26 نقطة بينما يقع دورتموند رابعا برصيد 21 نقطة.

وكان بوروسيا دورتموند قد دخل كلاسيكو الدوري الألماني أمام بايرن ميونخ حامل اللقب اليوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم بشعار وهو يملك أفضل فرصة لتحقيق فوزه الأول منذ سنوات على منافسه اللدود الذي يعاني من الإصابات.

بينما لم يخسر بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند في الدوري منذ 5 سنوات، لكنه يسافر شمالًا الى ملعب "سيجنال إيدونا بارك" وهو يفتقد خدمات العديد من نجومه، خاصة في خط الدفاع بسبب الاصابة.