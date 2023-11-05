مجدي عبد الغني: موديست لاعب فاشل ويجب محاسبة المسؤول عن الصفقة

ياسر رشاد - القاهرة - قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، أن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الفرنسي انتوني موديست ، أمر سئ وغير مفيد للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس:" موديست صفقة فاشلة والتعاقد معه أمر غريب حقيقي، لأنه لاعب لا يستطيع اللعب مع النادي الأهلي ، ولا حتي فى الدورى المصرى.

وأضاف:" موديست فى كل المباريات مع النادي الأهلي لا يتحرك ولا يستطيع أن يجاري اللعب على الإطلاق ، وكل دقيقة له مع الأهلي أمر سئ.

وتابع:" لابد حساب من تعاقد مع موديست فى النادي الأهلي.