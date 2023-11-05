ميلان يتلقى خسارة مفاجئة من أودينيزي ويبتعد عن القمة

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى فريق ميلان خسارة مفاجئة من ضيفه أودينيزي بهدف، مساء اليوم على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الدوري الايطالي.

هدف أودينيزي جاء عن طريق روبيرتو بيريرا من ركلة جزاء في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 22 نقطة، في حين ينفرد إنتر ميلان بالصدارة برصيد 28 نقطة.

ويحتل أودينيزي المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 10 نقاط.

وتأتي خسارة ميلان قبل الصدام الأوروبي المرتقب أمام باريس سان جيرمان في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة أودينيزي

في حراسة المرمى : ماينان.

خط الدفاع : كالابريا، ثياو، توموري، فلورينزي.

في خط الوسط : موسى يونس، كرونيتش ، ريجنديرز.

خط الهجوم : لياو، يوفيتش، جيرو.

تشكيل أودينيزي الرسمي

في حراسة المرمى : سيلفيستري.

خط الدفاع : بيريز، بيول، كاباسيلي، يبوسيلي.

خط الوسط : سامارادزيتش، والاس، بايرو.

في خط الهجوم : زيمورا، بيريرا، سوكسيس.

حقق إنتر ميلان فوزًا مهمًا على نظيره أتلانتا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد جيويس ضمن منافسات الجولة الـ11 في الدوري الإيطالي.