أهلي جدة يبحث عن مصالحة جماهيره بمواجهة الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث فريق أهلي جدة عن مصالحة جماهيره بعد النتائج المخيبة في الأسابيع الأخيرة، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الهلال وأبها، في الدوري وكأس الملك.

ويواجه أهلي جدة نظيره الرياض، مساء الأحد، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة لدوري روشن السعودي.

وتقابل الأهلي والرياض في 46 مواجهة سابقة، وكانت الغلبة لصالح الأهلي بواقع 27 مباراة، بينما سجل الرياض 5 انتصارات فقط، وحسم التعادل 14 مباراة، وسجل هجوم الأهلي 83 هدفاً، بينما سجل هجوم الرياض 40 هدفا .

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة، فاز في سبع وتعادل في واحدة وخسر ثلاث مباريات، فيما يحتل الرياض المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، فاز في ثلاث وتعادل في اثنتين وخسر ست مباريات .

ويغيب عن الأهلي مدافعيه البرازيلي روجير إيبانيز لتراكم البطاقات والتركي ميريح للإصابة، لكنه يضم مجموعة من الأسماء المميزة على غرار الجزائري رياض محرز والفرنسي آلان ماكسيمان والإيفواري فرانك كيسيه والإسباني غابرييل فيغا والسنغالي ادوارد مندي .