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برشلونة يخطف ريال سوسييداد بهدف قاتل ويعود لطريق الانتصارات

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ياسر رشاد - القاهرة - عاد فريق لطريق الانتصارات بالفوز على ريال سوسييداد بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب أنويتا في إطارم منافسات الأسبوع 12 من بطولة لكرة القدم.

سجل رونالد أراوخو هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليمنح فريقه انتصارًا ثمينًا يعود به لطريق الانتصارات بعد الهزيمة في الجولة السابقة على يد .

بدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: تير شتيجن

الدفاع: أراوخو، إينيجو مارتينيز، كوندي

الوسط: كانسيلو، جافي، جوندوجان، فيرمين، أليخاندرو بالدي

الهجوم: ليفاندوفسكي، جواو فيليكس

بهذا الانتصار رفع فريق برشلونة رصيده إلى النقطة 27 ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد ريال سوسييداد عند 19 نقطة في المركز السادس بالليجا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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