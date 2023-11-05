شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف صحة تدخل الـVAR فى مباراتى الجونة ضد الداخلية والبلدية أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن مباراتي الجونة ضد الداخلية والبلدية ضد فاركو اللتين أُجريتا ضمن منافسات الجولة الـ6 من دوري nile شهدتا أكثر من قرار تحكيمى مؤثر وظهور جيد لـ"VAR".

حكم الدرجة الأولى مصطفى عثمان أدار مواجهة البلدية وفاركو التي انتهت بفوز الفريق المضيف 3/2 في لقاء شهد أكثر من قرار تحكيم جدلي وتدخل مؤثر لـ"VAR"؛ ففي الدقيقة 27 احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة للبلدية والـ"VAR" أكد القرار.

وفي الدقيقة 57 ركلة جزاء صحيحة لصالح فاركو بعد تدخل الـ"VAR" طبقا للبروتوكول، واستمرت المراجعة وتنفيذ الركلة لأكثر من 6 دقائق في الدقيقة 62 استدعاء غير مبرر من الـ"VAR" للحكم ليعود ويستأنف بركلة حرة غير مباشرة.

فى الدقيقة 99 تغاضى الحكم والـ"VAR" عن ركلة جزاء صحيحة لصالح النيجيري فافور لاعب البلدية، ويؤخذ على الحكم أنه أكثر من الكلام مع اللاعبين خلال فعاليات اللقاء أشهر الحكم البطاقة الصفراء في 5 مناسبات، كما أحسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة.

أما مباراة الجونة والداخلية التي انتهت بفوز الفريق المضيف 2 / 0 فقد أدارها محمود دسوقي، وجاءت أبرز القرارات التحكيمية كالتالي:

احتسب الحكم 28 مخالفة على الفريقين، أبرزها في الدقيقة 20، عندما احتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح الجونة، كما أشهر الحكم البطاقة الصفراء في 4 مناسبات طبقا للقانون، وإن كان لا بد أن يشهر البطاقة الحمراء لمدافع الداخلية أحمد شداد بدلا من الإنذار في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.







