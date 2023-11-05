شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعالج أخطاء بيراميدز قبل موقعة الحسم أمام الزمالك فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جايمى باتشيكو، المدير الفنى لبيراميدز ، على إعادة مشاهدة مباراة فريقه أمام سيراميكا وتحديد الأخطاء التى ارتكبها اللاعبون، خاصة فى الدفاع والهجوم، وعدم استغلال الفرص فى الخط الأمامي وإهدار أكثر من فرصة محققة، وعلى الجانب الدفاعي منح الفرصة للمنافس للتسديد وتسجيل الأهداف.

ويرغب باتشيكو فى معالجة تلك الأخطاء والعمل على عدم تكرارها حتى لا يقع فيها اللاعبون مجددًا، خاصة في مواجهة الزمالك التي لا تحتمل الخطأ كونها الفرص الأقرب لبيراميدز حتى يصل لنهائى الكأس ويستطيع تحقيق أول بطولة في تاريخه.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر.

ونجح الزمالك فى التأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على المقاولون العرب في دور الـ8 بسداسية مقابل هدف وحيد، بينما نجح بيراميدز فى التأهل للدور ذاته، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.

وتأهل فريق الأهلى إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر على حساب إنبى، وسيتم حسم الطرف الثانى للمباراة النهائية يوم 8 نوفمبر الجاري بين الزمالك وبيراميدز، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.