فيفا يعلن اكتمال عقد المتأهلين إلى كأس العالم للأندية 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اكتمال عقد المتأهلين إلى كأس العالم للأندية 2023 والتي ستقام في مدينة جدة السعودية خلال ملطع العام المقبل.

واكتمل عقد المتأهلين بصعود فريق فلومينينسي البرازيلي إلى مونديال 2023 بعد التغلب على بوكا جونيورز الأرجنتيني في نهائي بطولة كأس الليبرتادوريس والتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه.

فلومنينسي يحقق كأس الليبرتادوريس

حقق فريق فلومنينسي الفوز على بوكا جونيور بهدفين مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ماراكانا، بنهائي بطولة كأس الليبرتادوريس.

افتتح جيرمان كانو التسجيل لفريق فلومينينسي بالدقيقة 36، ثم تعادل بوكا جونيورز بهدف في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب لويس ادفينكولا.

وفي الدقيقة 99 من عمر المباراة بعد امتدادها للأشواط الإضافية تمكن فريق فلومنينسي من اقتناص هدف الفوز والذي سجله اللاعب جون كينيدي.

بهذا الانتصار ينجح نادي فلومنينسي البرازيلي في التتويج ببطولة كأس الليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه بقيادة الأسطورة البرازيلي مارسيلو ويتأهلون لكاس العالم للاندية 2023 والتي ستقام في مدينة جدة بالسعودية.

وشهدت لحظات إعلان فوز فلومنينسي بالبطولة مشاهد مؤثرة حيث دخل النجم البرازيلي مارسيلو في نوبة بكاء شديدة لفرحة بأول بطولة بكأس الليبرتادوريس لفريقه.

الفرق المتأهلة لكأس العالم 2023 :

وبذلك تأهلت رسميًا 7 فرق للمشاركة في مونديال الأندية و هم الاتحاد السعودي و مانشستر سيتي الإنجليزي و أوراوا الياباني و أوكلاند سيتي النيوزلاندي و ليون الفرنسي و الأهلي المصري و فلومينينسي البرازيلي.