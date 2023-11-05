ياسر رشاد - القاهرة - وضع المدرب الألماني يورجن كلوب ملامح تشكيل ليفربول لمواجهة لوتون تاون المقررة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول، ضيفًا لوتون تاون مساء اليوم الأحد، على ملعب "كينلورث رود" في الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، في حين أن لوتون تاون لا يمتلك سوى 5 نقاط في المركز الثامن عشر.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام لوتون تاون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جوتا.

تواجد النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعام 2023 والمقدمة من جانب رابطة مشجعي كرة القدم.

ويتنافس محمد صلاح، مع ثنائي مانشستر سيتي رودري و هالاند، بجانب بوكايو ساكا لاعب أرسنال وكيران تريبيير لاعب نيوكاسل وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.