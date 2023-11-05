اللقب الـ 28.. بطولات مارسيلو بعد تتويجه مع فلومينينسي بلقب كأس ليبرتادوريس

واصل الأسطورة البرازيلي المخضرم مارسيلو حصد الألقاب في مسيرته التاريخية، بعدما قاد فريقه فلومينينسي، للتتويج بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس على حساب بوكا جونيورز.

وحصد فلومينينسي لقب كأس ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه، ليواصل الهمينة البرازيلية على اللقب للعام الخامس على التوالي.

ورفع مارسيلو رصيده من الألقاب إلى اللقب رقم 28 في تاريخه، وهم..

6 دوري إسباني ممتاز مع ريال مدريد

5 دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الإسباني

5 كأس العالم للأندية مع ريال مدريد الإسباني

5 كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد

3 كأس السوبر الأوروبي مع ريال مدريد الإسباني

2 كأس إسبانيا مع ريال مدريد

بطولة كأس القارات مع البرازيل 2013

بطولة كأس كاريوكا مع فلومينينسي البرازيلي 2023

بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس مع فلومينينسي 2023

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وقال الأسطورة البرازيلي في تصريح له بعد تتويجه باللقب، في مقطع فيديو نشره نادي فلومينينسي على صفحته الرسمية:” “أنا بطل ليبرتادوريس مع فريقي المفضل “.