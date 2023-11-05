المقعد الـ 13.. فلومينينسي يضمن مشاركته في كأس العالم للأندية 2025

حجز فلومينينسي البرازيلي مقعده في بطولة كأس العالم للأندية 2025، في النظام الجديد من البطولة والتي تشهد مشاركة 32 ناديًا لأول مرة في تاريخها.

وستستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والتي ستقام في 2023 بمشاركة 32 ناديًا.

ووصل عدد الأندية المتأهلة إلى كأس العالم للأندية إلى 13 ناديًا حتى الآن، وهم..

1- الهلال السعودي – دوري أبطال آسيا 2021.

2- الأهلي المصري – دوري أبطال أفريقيا 2020/21.

3- الوداد البيضاوي المغربي – دوري أبطال أفريقيا 2021/22.

4- مونتيري المكسيكي – دوري أبطال الكونكاكاف 2021.

5- سياتل ساوندرز الأمريكي – بطل كونكاكاف 2022.

6- بالميراس البرازيلي – أبطال كوبا ليبرتادوريس 2021.

7- فلامنجو البرازيلي – أبطال كوبا ليبرتادوريس 2022.

8- تشيلسي الإنجليزي – بطل دوري أبطال أوروبا 2021.

9- ريال مدريد الإسباني – أبطال دوري أبطال أوروبا 2021/22.

10- مانشستر سيتي الإنجليزي – بطل دوري أبطال أوروبا 2022-2023

11- أوراوا الياباني – بطل دوري أبطال أسيا 2022

12- ليون المكسيكي – بطل كونكاكاف 2023

13- فلومينينسي البرازيلي – بطل كوبا ليبرتادوريس 2023

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وتوج فلومينينسي باللقب لأول مرة في تاريخه على حساب بوكا جونيورز، ليضمن مشاركته في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2023.