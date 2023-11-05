شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية مكثفة تنتظر عمر جابر والجزيري فى الزمالك قبل لقاء بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمر جابر وسيف الدين الجزيرى لاعبا الزمالك لفحص طبى جديد لتحديد مدى إمكانية لحاقهما بمواجهة بيراميدز المقبلة، بعدما تعرض سيف الجزيرى للإصابة بشد في العضلة الخلفية في مواجهة زد.

وتعرض عمر جابر للإصابة بشد في العضلة الضامة، ليغادر الثنائى المباراة، ويرغب الجهاز الفني في التأكد من جاهزية جميع اللاعبين قبل المباراة الصعبة التي سيخوضها أمام بيراميدز يوم الأربعاء المقبل.

مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر تعد مباراة مكررة من الموسم الماضي، حيث التقى الفريقان فى نفس الدور، ونجح وقتها الفريق السماوي فى التأهل للنهائي بفضل ركلات الترجيح.

وحصل اتحاد الكرة على موافقة الجهات الأمنية لحضور 6 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.

نجح الزمالك فى التأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على المقاولون العرب في دور الـ8 بسداسية مقابل هدف وحيد، بينما نجح بيراميدز فى التأهل للدور ذاته، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.