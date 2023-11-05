شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الأهلى تتوجه إلى السعودية للمشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إلى السعودية مساء اليوم، الأحد، للمشاركة فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، المقرر له الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجارى. ويرأس بعثة الفريق حمد الغزاوي عضو المجلس، وحرص الغزاوي على الإشراف على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.
الأهلي مع النور السعودي الثلاثاء 7 نوفمبر الساعة 4:00 مساء بتوقيت السعودية.
الأهلي مع برشلونة يوم الخميس 9 من نوفمبر الساعة 7:00 مساء بتوقيت السعودية.
مجموعات كأس العالم للأندية لكرة اليد
المجموعة الأولى: الأهلي (مصر) - النور (السعودية) - برشلونة (إسبانيا).
المجموعة الثانية: نادي الكويت - سان فرناندو إتش بي (الأرجنتين) - فوكس برلين (ألمانيا).
المجموعة الثالثة: ماجديبورج (ألمانيا) - الخليج (السعودية) - جامعة كوينزلاند (أستراليا).
المجموعة الرابعة: كيلسي (بولندا) - النجمة (البحرين) - سان فرانسيسكو كالهيت (أمريكا).
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