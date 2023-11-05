شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الأهلى تتوجه إلى السعودية للمشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إلى السعودية مساء اليوم، الأحد، للمشاركة فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، المقرر له الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجارى. ويرأس بعثة الفريق حمد الغزاوي عضو المجلس، وحرص الغزاوي على الإشراف على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.