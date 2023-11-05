كأس ليبرتادوريس: فلوميننسي يحرز اللقب للمرة الاولى في تاريخه

الرياص - اسماء السيد - ريو دي جانيرو : توج فلوميننسي البرازيلي بلقب مسابقة كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية لكرة القدم (موازية لدوري أبطال أوروبا) للمرة الاولى في تاريخه بفوزه على بوكا جونيورز الارجنتيني 2 1 بعد التمديد (الوقت الاصلي 1 1) السبت في المباراة النهائية على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

وسجل الارجنتيني جرمان كانو (36) وجون كينيدي (99) هدفي فلوميننسي، والبيروفي لويس أدفينكولا (72) هدف بوكا جونيورز.

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد كينيدي بالبطاقة الصفراء الثانية عقب تسجيله الهدف الثاني لتخطيه لوحات الرعاية والاحتفال مع الجماهير في المدرجات (102)، والمدافع الكولومبي لبوكا فرانك فابرا بسبب توجيه ضربة الى وجه القائد نينو في وجهه (105+7).

وأبقى فلوميننسي اللقب في البرازيل للمرة الخامسة تواليا وهي سلسلة لم يحققها اي بلد آخر على مدى 64 عاما في هذه البطولة.

وسبق لفلوميننسي ان بلغ نهائي كأس ليبرتادوريس مرة واحدة وخسر امام ليغا دي كيتو الاكوادوري عام 2008.

وحرم فلوميننسي الذي ضمن المشاركة في كأس العالم للاندية المقررة في السعودية في كانون الاول/ديسمبر المقبل، الفريق الارجنتيني من اللقب السابع ومعادلة الرقم القياسي لمواطنه انديبنديينتي.

ولم يفز بوكا بالبطولة القارية منذ عام 2007، وخسر النهائي مرتين في الاعوام الاخيرة وابرزها امام غريمه ريفر بلايت في العاصمة الارجنتينية بوينس ايرس عام 2018 علما ان مباراة الاياب اقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الاسبانية مدريد بسبب احداث شغب بين الفريقين.

وتخطى بوكا فريقا برازيليا آخر في نصف النهائي هو بالميراس 4 2 بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين (0 0) ذهابا و(1 1) ايابا، وذلك بفضل تألق حارس مرماه سيرخيو روميرو الذي تصدى لركلتين ترجيحيتين بنجاح.

وكان روميرو انقذ فريقه في الادوار الاقصائية الثلاثة لانه فشل في حسم اي منها ذهابا وايابا واحتاج في كل مرة الى ركلات الترجيح.

نجح روميرو في التصدي لست ركلات ترجيحية من اصل 11 أمام ناسيونال الأوروغوياني في ثمن النهائي وراسينغ كلوب الارجنتيني في ربع النهائي وبالميراس في نصف النهائي، ووضع فريقه في النهائي.