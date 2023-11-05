جائزة البرازيل الكبرى: فيرستابن يتابع هيمنته بفوز في سباق السرعة

الرياص - اسماء السيد - ساو باولو : تابع سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم ثلاث مرات، بسط هيمنته على مقدرات بطولة العالم للفورمولا واحد بفوزه بسباق السرعة (سبرينت) السبت لجائزة البرازيل الكبرى على حلبة إنترلاغوس في ساو باولو.

وخطف فيرستابن الصدارة عند المنعطف الثاني من سائق ماكلارين لاندو نوريس المنطلق من المركز الأول، لينهي السباق الذي امتد لنصف ساعة و24 لفة متقدما بفارق 4.287 ثوانٍ. وحلّ زميله المكسيكي سيرخيو بيريس ثالثا أمام سائقي مرسيدس البريطاني جورج راسل وفيراري شارل لوكلير من موناكو.

وهو الفوز الرابع لفيرستابن في سباق سبرينت هذا الموسم.

وقال الهولندي لفريقه عقب فوزه "أفضل بكثير من العام الماضي".

وأضاف فيرستابن الذي سينطلق من المركز الاول في سباق الاحد وذلك للمرة الـ 31 في مسيرته "كان من المهم المضي قدما منذ البداية. ثم كان الأمر كله يتعلق بادارة السباق، 24 لفة بمجموعة واحدة من الإطارات هي فترة طويلة جدا".

وتابع "إنها بداية جيدة وتعلمنا الكثير لسباق الاحد".

وقدّم بيريس الذي تراجع للمركز الخامس في بداية السباق متراجعا أمام منافسه المباشر على المركز الثالث في الترتيب مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، أفضل اداء له منذ جائزة إيطاليا الكبرى في أيلول/سبتمبر حين حلّ ثانياً.

وقال بيريس "لم تكن بدايتي سهلة، فقد خسرت مركزا لصالح جورج (راسل) وآخر لصالح لويس (هاميلتون). ثم قاتلت".

ومنح بيريس، ثاني الترتيب، لنفسه فرصة لالتقاط انفاسه أمام هاميلتون الثالث، حيث حصد أربع نقاط اضافية عن البريطاني وبات يملك 246 نقطة، مقابل 222 لسائق مرسيدس الذي احتل المركز السابع في سباق السرعة.

وحلّ الياباني يوكي تسونودا (ألفا تاوري) سادسا ليحرز النقاط الثلاث الاولى للحظيرة الإيطالية، متقدما على سائقي مرسيدس هاميلتون وفيراري الاسباني كارلوس ساينس، حاصدا النقطة الاخيرة التي تمنح للمركز الثامن.

وانتهى سباق هاميلتون بخيبة أمل حيث تعرض لمشكلة مع إطاراته في اللفات الأخيرة وتراجع في الترتيب، فيما قال مدير الفريق النمسوي توتو وولف "لقد أخطأنا اليوم لأننا بحاجة إلى التطور".

وتشكّل جائزة البرازيل الكبرى، الجولة 20 من أصل 22 لهذا الموسم، الجولة السادسة والأخيرة لهذا العام التي تتضمن نظام سباق السرعة.

وهنا ترتيب سباق السرعة:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 30:07.209 (24 عدد اللفات)

2. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 30:11.496 (24)

3. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 30:20.826 (24)

4. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 30:33.088 (24)

5. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 30:35.769 (24)

6. يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 30:36.419 (24)

7. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 30:41.935 (24)

8. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 30:42.315 (24)

9. دانيال ريكياردو (أستراليا/ألفاتاوري) 30:42.512 (24)

10. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 30:45.428 (24)

11. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 30:46.270 (24)

12. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 30:46.687 (24)

13. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 30:47.830 (24)

14. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 30:50.057 (24)

15. ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 30:50.603 (24)

16. كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 31:03.716 (24)

17. دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو فيراري) 31:05.932 (24)

18. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 31:07.539 (24)

19. فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو فيراري) 31:07.958 (24)