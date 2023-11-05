الامارات | فاران في طريقه إلى الدوري السعودي.. سيجتمع مع رونالدو في النصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن أن المدافع رافاييل فاران في طريقة إلى مغادرة مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قالت الصحيفة إن الدولي الفرنسي مطلوب بشدة في الدوري السعودي، وأصبح مرشحاً بقوة للرحيل عن أولد ترافورد في يناير المقبل.

وأضافت: "النصر يستهدف المدافع البالغ من العمر 30 عاماً، ليجتمع مجدداً مع زميله السابق، الأسطورة كريستيانو رونالدو بعدما لعبا سوياً في ريال مدريد ومانشستر يونايتد".

وأشارت إلى أن فاران يميل إلى الموافقة على العرض السعودي للحصول على ربح مادي كبير، في الوقت الذي يتجه فيه اليونايتد للتعاقد مع مدافع جديد بضم إدموند تابسوبا من باير ليفركوزن الألماني، أو جان كلير توديبو من نيس الفرنسي، أو أنطونيو سيلفا من بنفيكا البرتغالي.