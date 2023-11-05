شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع أبو المجد لتولى فريق اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو نادى الزمالك بشكل نهائى مع مجدى أبو المجد لتولى المهمة الفنية لفريق كرة اليد مجددا خلفا لأحمد هتلر.

ومن المنتظر أن يصل أبو المجد القاهرة خلال أيام قادما من الكويت لتولى قيادة الفريق، بعد انتهاء الأإسبوع الدولى الذى يشارك فيه الفراعنة فى معسكر بألمانيا استعدادا لأمم أفريقيا.

وسبق أن قاد أبو المجد الزمالك من قبل، حيث نجح فى حصد عدد من البطولات مع الفريق الأبيض من موقع القيادة الفنية وتولى مهمة تدريب الفراعنة مندوبا عاما، وحصل على كأس العالم للناشئين كمديرا فنيا عام 2019.