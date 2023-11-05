شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يتحدى مودرن فيوتشر اليوم فى مواجهة صعبة بدوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي مودرن فيوتشر مع إنبي في الرابعة عصر اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي فى ختام الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري ( دوري nile ). ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة حيث لعب 5 فاز فى 4 وخسر مباراة ولم يتعادل في أي مباراة، وسجل 8 أهداف واستقبل 3 أهداف.

وتغلب مودرن فيوتشر فى الجولة الماضية من الدوري على فريق البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف ليستعيد مسار الانتصارات بعد هزيمته أمام بيراميدز بهدف نظيف ويواصل الكاميروني جوزيف جوناثان غيابه عن مودرن فيوتشر بسبب الإصابة أمام إنبي.

أما إنبي فيحتل المركز التاسع برصيد 7 نقاط جمعهم من 5 مباريات حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكه 4.

كما يخوض إنبي مباراة اليوم بعد الفوز في الجولة الماضية على الزمالك بهدفين لهدف ، ويتطلع الفريق البترولي لمواصلة العروض القوية بالفوز على مودرن فيوتشر اليوم.