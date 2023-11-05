شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس بيراميدز يعالج أخطاء أحمد الشناوى قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف جوزيه باولو، مدرب حراس فريق بيراميدز، تدريباته مع أحمد الشناوى حارس المرمى لعلاج بعض الأخطاء التي ارتكبها في مواجهة سيراميكا، وأدت لاستقبال شباكه هدفين، حيث يقوم مدرب الحراس بمنح الشناوى دروسا خصوصية في التعامل مع بعض الكرات وخاصة الأرضية وذلك قبل مواجهة الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر.

وتأهل فريق الأهلى إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر على حساب إنبى، وسيتم حسم الطرف الثانى للمباراة النهائية يوم 8 نوفمبر الجاري بين الزمالك وبيراميدز، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.

ونجح الزمالك فى التأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على المقاولون العرب في دور الـ8 بسداسية مقابل هدف وحيد، بينما نجح بيراميدز فى التأهل للدور ذاته، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.