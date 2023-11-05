شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يسلم مجلس الزمالك مذكرة بشأن فتوح وصبحى والزناري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، تقريرًا عن ثلاثى الفريق "أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى" بعد خروجهم من معسكر الفريق ليلة مواجهة زد، دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني، وهو وما دفع أوسوريو لاستبعادهم من المباراة، وعلق قائلاً، "موقف صعب للنادي وقبل اللقاء بيوم الثلاثي خرق نظام النادى، وهم لاعبون أصحاب جودة عالية، وتم استبعادهم لخرق نظام النادى، وأنا المسؤول عن القرار وأرى أنه الأنسب للفريق".

وسلم عبد الواحد السيد التقرير لمجلس إدارة الزمالك، حتى يتم مناقشة الأمر وتوقيع العقوبة المناسبة على الثلاثى، خاصة أن خروجهم من المعسكر في هذا التوقيت تسبب فى أزمة كبيرة للفريق وأدى للخسارة الثانية على التوالي بسبب حالة عدم التركيز التي انتابت اللاعبين والجهاز الفني.