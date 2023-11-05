شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يسلم مجلس الزمالك مذكرة بشأن فتوح وصبحى والزناري والان مع تفاصيل الخبر
وسلم عبد الواحد السيد التقرير لمجلس إدارة الزمالك، حتى يتم مناقشة الأمر وتوقيع العقوبة المناسبة على الثلاثى، خاصة أن خروجهم من المعسكر في هذا التوقيت تسبب فى أزمة كبيرة للفريق وأدى للخسارة الثانية على التوالي بسبب حالة عدم التركيز التي انتابت اللاعبين والجهاز الفني.
ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر.
نجح الزمالك فى التأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على المقاولون العرب في دور الـ8 بسداسية مقابل هدف وحيد، بينما نجح بيراميدز فى التأهل للدور ذاته، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.
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