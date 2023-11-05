شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب محمود كهربا عن الأهلى فى مباراة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود كهربا، مهاجم النادى الأهلى، الغياب عن مباراة فريقه أمام سيراميكا المقرر لها الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الثانية لمسابقة الدوري وذلك تنفيذاً لعقوبة الإيقاف.

ويفتقد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود لاعبه محمود عبد المنعم كهربا 3 مباريات مقبلة فى الدورى بسبب الإيقاف، حيث نفذ العقوبة فى مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى بالجولة الأولى للدورى، والتى فاز بها المارد الأحمر برباعية دون رد، ومباراة الأهلى والإسماعيلى بالجولة الثالثة للمسابقة، والتى فاز بها المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف بجانب غيابه عن مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

ويغيب كهربا عن الأهلى فى 3 مباريات بالدورى بداية من مواجهة سيراميكا، وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا لاعب الأهلى، بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة، فى مسابقة الدورى العام الجديد 2023 _ 2024 فقط.

وكشف عامر حسين، مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، فى تصريحات صحفية فى وقت سابق، عن موقف محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى من المشاركة مع فريقه بسبب عقوبة الإيقاف التى صدرت بحقه.

وقال عامر حسين، "لجنة التظلمات أصدرت قرارًا بإيقاف كهربا 6 مباريات، سيتم تطبيق اللائحة على اللاعب، والعقوبة ستطبق على الدورى فقط، وهى البطولة التى تم العقاب فيها وفقًا للائحة الموسم الماضى".

وأوضح أنه "من بداية هذا الموسم سيتم تطبيق عقوبات الدورى وكأس الرابطة مع بعض، بينما عقوبة كهربا كانت الموسم الماضى، لذلك ستطبق فى الدورى فقط".