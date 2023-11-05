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البنك يبحث عن أول فوز فى دوري nile أمام المصري ببرج العرب

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القاهرة - سامية سيد - يلتقي المصري مع البنك الأهلي باستاد برج العرب فى السابعة مساء اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة ( دوريnile ) ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الخامس برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات وخسارة مباراتين، وسجل لاعبوه 7 أهداف وعليهم 8 أهداف.

ويتطلع فريق المصري بقيادة مدربه علي ماهر للفوز في مباراة اليوم من أجل تعويض الخسارة الأخيرة من دوري NILE بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية فى الموسم الجاري.

أما البنك الأهلي فيبحث عن الفوز الأول هذا الموسم بعدما خاض خمسة مباريات فشل في تحقيق أي فوز فيها وتعرض لـ 5 هزائم يحتل بهم المركز الثامن عشر والأخير وسجل لاعبيه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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