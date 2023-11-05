شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يبدأ جلسات "لم الشمل" فى بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على لم شمل لاعبى الفريق بعد الخسارة التي تعرض لها من سيراميكا بنتيجة 2 / 0 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري nile، وتعد الخسارة الأولى التي تعرض لها بيراميدز بعد 6 جولات من المسابقة.

وعمل الجهاز الفني لبيراميدز على إعادة الثقة للاعبين بعد تلك الخسارة، وعدم التأثر حتى لا يحدث هبوط فى المستوى بالمواجهات المقبلة، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة مهمة ومصيرية فى مشواره حينما يواجه الزمالك الأربعاء المقبل، فى نصف نهائي بطولة كأس مصر 2022-2023، على استاد القاهرة الدولي.