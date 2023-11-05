شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستضيف طلائع الجيش اليوم فى الجولة السادسة لدوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُسدل الستار اليوم، الأحد، على مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري (دوري nile )، وتقام ثلاث مباريات هي مودرن فيوتشر مع إنبي في الرابعة عصراً باستاد القاهرة الدولي، والإسماعيلي مع طلائع الجيش باستاد الإسماعيلية فى الرابعة عصراً، والمصري مع البنك الأهلي فى السابعة مساءً باستاد برج العرب.

ويخوض فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي مباراة قوية حيث يلتقي مع طلائع الجيش باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري ( دوري nile ).

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من 5 مباريات حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 4 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

من جهته طالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة القتال على تجميع النقاط في الدور الأول وعدم التفريط في أي نقطة، من أجل تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب ويدرس إيهاب جلال اللعب بمهاجم صريح في المباريات المقبلة، والتى يبدأها بمواجهة طلائع الجيش، وإعادة باسم مرسى للتشكيل الأساسى بعدما فشل الفريق في التسجيل في المباراتين الماضيتين أمام فاركو والتى خسرها الفريق بهدف نظيف، ومواجهة الداخلية التي انتهت بالتعادل السلبى.

ويعول مدرب الإسماعيلى على خبرات باسم مرسى للوصول إلى شباك المنافسين من أجل إعادة الفريق لسكة الانتصارات التي لم يتذوقها الفريق هذا الموسم إلا في مباراة الاتحاد السكندرى ، كما يدرس إيهاب جلال في إعادة ياو أنور إلى مركز الجناح ومنح باسم مرسى الفرصة في المواجهات المقبلة، والاستفادة من سرعات ياو أنور على الأجناب.

أما طلائع الجيش فيحتل المركز العاشر برصيد 7 نقاط جمعهم من 4 مباريات حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه 3 أهداف وأستقبل الفريق مثلهم.

ويتواصل غياب الرباعى مصطفى الخواجة ومحمد حمدى زكى وحميدو ماو وأحمد الشيخ عن صفوف طلائع الجيش في مباراة الاسماعيلى اليوم بسبب الإصابة ، ويواصل هذا الرباعى تنفيذ برامجهم التأهيلية للحاق بمباريات الطلائع المقبلة حيث أجري مصطفى الخواجة جراحة في البطن ويعانى الثنائى محمد حمدى زكى وحميدو ماو من شد في العضلة الامامية فيما يعانى أحمد الشيخ من التهاب فى عضلات البطن.

واستعاد طلائع الجيش نغمة الانتصارات الغائبة بفوزه على ضيفه سيراميكا على إستاد جهاز الرياضة في الجولة الخامسة للدوري المصري، سجل اللاعب النيجيري جودوين شيكا في الدقيقة (40) لصالح طلائع الجيش.