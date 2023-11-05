شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة بيراميدز فى كأس مصر الفرصة الأخيرة لـ"أوسوريو" مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت أيام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، داخل القلعة البيضاء، معدودة، خاصة بعد الخسارة الثانية على التوالي التي تعرض لها خلال مواجهة زد إف سي بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، لاسيما أن هناك تراجعاً ملحوظاً فى أداء الفريق، سواء من الناحية الفنية أو البدنية، وهو ما أثر بالسلب على أداء الفريق.

واستقر مجلس إدارة نادى الزمالك على عدم التعجل في الإطاحة بـ"أوسوريو" من القيادة الفنية لفريق الزمالك، على أمل الحفاظ على استقرار الفريق، وفضل مجلس الإدارة منح المدير الفني فرصة أخيرة بمواجهة بيراميدز المقبلة، خاصة وإن المباراة ستقام يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي بطولة كأس مصر 2022-2023، خاصة وإن هناك فترة توقف بعد تلك المباراة، وستكون أمام المجلس فرصة لدراسة مصير الخواجة الكولومبي بشكل دقيق والاستقرار على بديله حتى لا يسبب الأمر ضررًا للفريق.

وفي سياق متصل، تقدم كارلوس أوسوريو باعتذار لجماهير الأبيض بعد الخسارة من فريق زد، خاصة أنه ليس من الطبيعي أن يخسر الزمالك مباراتين متتاليتين، مشددًا على أنه لا يعلم مستقبله مع الفريق، وأنه يعطي 100% من مجهوده مع الفريق في الفترة الحالية.

وأكد المدير الفني أنه لن يغير طريقة اللعب وشدد على أنه يلعب للهجوم، موضحا أنه لم يتعاقد مع أي لاعب جديد خلال 7 أشهر قضاها مع الفريق بالرغم من طلبه ضم مدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى ومهاجم صريح.