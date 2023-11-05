تفاصيل أزمة كولر مع خالد بيبو في الاهلي وحقيقة رحيله

تداولت أنباء حول وجود أزمة بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي، وخالد بيبو مدير الكرة، خاصةً بعد وداع بطولة الدوري الأفريقي على يد صن داونز.

وأكدت الأنباء التي تداولت في الساعات الماضية، أن مارسيل كولر، اشتكى خالد بيبو، لمجلس إدارة النادي الاهلي، وطالب بضرورة رحيله عن منصبه في الفريق.

ونفى الإعلامي أمير هشام، الأنباء المتداولة حول وجود أزمة بين كولر وخالد بيبو، مؤكدًا في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، على أن السويسري لم يشتكي مدير الكرة.

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وأوضح أمير هشام، أنه لا يوجد أزمة بين الطرفين داخل أروقة النادي الاهلي، ولم يطلب كولر من الإدارة رحيل بيبو على الإطلاق.

يذكر أن الاهلي، قد عاد إلى منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بتحقيق الفوز على حساب المقاولون العرب، أمس السبت، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة من عمر المسابقة.