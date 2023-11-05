يبحث عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، عن معرفة موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني والتشكيل المتوقع.

ويستعرض لكم موقع “كورة 365″، في التقرير التالي، موعد ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

ويخوض ريال مدريد مباراة جديدة في بطولة الدوري الإسباني ضد رايو فاليكانو، يبحث خلالها عن استعادة صدارة جدول ترتيب الليجا.

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ويفتتح ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، أبوابه لاستضافة مباراة النادي الملكي ضد رايو فاليكانو، اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

وستقام مباراة الريال ضد رايو فاليكانو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم بث أحداث مباراة الميرنجي ضد رايو فاليكانو، عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق المعلق الرياضي علي محمد علي.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة بفارق 3 نقاط عن جيرونا المتصدر، ونقطة عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

ويقع رايو فاليكانو في المركز الثامن في جدول ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 17 نقطة.

ويخوض ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد الفوز في اللقاء الماضي على حساب برشلونة بنتيجة هدفين مقابل هدف، في الكلاسيكو.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام رايو فاليكانو

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: كارفاخال، ألابا، روديجر، فيران جارسيا.

الوسط: كامافينجا، كروس، فالفيردي، بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، خوسيلو.