مابولولو يتصدر.. تعرف على هدافي الدوري المصري بعد انتهاء الجولة



محمد اسماعيل - القاهرة - تصدر الأنجولي مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندري، ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة.

ونجح المهاجم الأنجولي في إحراز هدف لفريقه أمس على حساب سموحة، وفي المقابل أحرز حسام أشر ف أحد هدافي المسابقة، هدف لفريق بلدية المحلة في مرمى فاركو.

وينشر موقع الخليج 365 جدول هدافي الدوري المصري كالتالي:

1- مابولولو الاتحاد السكندري 6 أهداف.

2-مصطفى زيكو زد، أحمد بلحاج الجونة، حسام أشرف بلدية المحلة 5 أهداف.

3- بيرسي تاو الأهلي، أحمد قندوسي سيراميكا كليوباترا 4 أهداف.

4- أحمد سيد زيزو الزمالك، فيستون ماييلي بيراميدز، فادي فريد سموحة المركز الرابع 3 أهداف.

5- شيكابالا، يوسف أوباما، سيف الدين الجزيري الزمالك، عمر كمال فيوتشر، أحمد علاء المقاولون العرب هدفين.