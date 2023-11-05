فوز الأهلي وسقوط الزمالك وبيراميدز.. ننشر جدول ترتيب الدوري المصري



محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث شهدت فوز الأهلي على المقاولون، وخسارة الزمالك من زد، وبيراميدز من سيراميكا كليوباترا.

وينشر موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة السادسة من بطولة الدوري، وجاء كالتالي:

1- بيراميدز: 13 نقطة.

2- مودرن فيوتشر: 12 نقطة.

3- زد: 12 نقطة.

4- الاتحاد: 11 نقطة.

5- الأهلي: 9 نقاط

6- المصري البورسعيدي: 9 نقاط.

7- الزمالك: 8 نقاط.

8- الجونة: 8 نقاط.

9- بلدية المحلة: 8 نقاط.

10- سموحة: 8 نقاط.

11- سيراميكا كليوباترا: 7 نقاط.

12- إنبي: 7 نقاط.

13- طلائع الجيش: 7 نقاط.

14- الإسماعيلي: 4 نقاط.

15- فاركو: 4 نقاط.

16- الداخلية: 4 نقاط.

17- المقاولون العرب: 2 نقاط.

18- البنك الأهلي: 0 نقاط.