شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر التعاقد مع هداف سوبر فى الشتاء بعد فشل "المهاجم العجوز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادى الاهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على طلب التعاقد مع مهاجم سوبر فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما فشل الفرنسي أنتونى موديست مهاجم الفريق فى تقديم أوراق اعتماده مع القلعة الحمراء.

وتعاقد الأهلي قبل بداية الموسم مع الفرنسي أنتوني موديست فى صفقة انتقال حر، حيث أثارت الصفقة جدلا بسبب عمر اللاعب الذى تخطى 35 عاما، خاصة أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي منذ الموسم الماضي.

وتنوى لجنة التخطيط بالنادى الأهلى عقد جلسة مع موديست للوصول لصيغة مناسبة لفك الارتباط بين الطرفين، حتى يتمكن المارد الأحمر من استقدام مهاجم أجنبى جديد وتسجيله فى القائمة، بجانب التوصل لاتفاق مالى مناسب فى ظل القيمة المادية المرتفعة لعقد اللاعب الفرنسى مع القلعة الحمراء.

موديست لعب منذ بداية الموسم 3 مباريات بشكل أساسي، ومثلها كبديل، لم يسجل سوى هدف وحيد لينال انتقادات واسعة من جماهير الأهلى، ويرغب المدرب السويسري في البحث عن مهاجم جديد للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لإنقاذ موسم المارد الأحمر لاسيما بعد خسارة بطولتين حتى الآن بالخروج من دورى السوبر الأفريقى من نصف النهائي لصالح صن داونز بطل جنوب أفريقيا بجانب خسارة لقب كأس السوبر الأفريقى لصالح اتحاد العاصمة الجزائري.

وكانت التجربة الأخيرة لموديست قبل القدوم للأهلي كانت مع بوروسيا دورتموند، ولم ينجح سوى في تسجيل هدفين طوال الموسم، فيما يرجع الموسم الأبرز الذي شهد تألقه قبل 7 مواسم، برفقة كولن الألماني، حيث احتل المركز الثالث وقتها في قائمة هدافي الـ"بوندسليجا" موسم 2016-2017 برصيد 25 هدفا خلف روبرت ليفاندوفسكي وبيير إيميريك أوباميانج، هدافي بايرن ميونيخ ودورتموند وقتها.