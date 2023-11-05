شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى سيوقع عقوبة مالية على أفشة بسبب الاعتراض على التبديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى سيوقع عقوبة مالية على لاعبه محمد مجدى أفشة، صانع العاب الفريق، بعد اعتراضه على استبداله فى مباراة المقاولون العرب التى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف بالدوري.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "كولر استفاد من عملية التدوير وإشراك كل اللاعبين البدلاء أمام المقاولون العرب، واللاعبون استفادوا، بس أعتقد أحمد عبد القادر كان ممكن يستفيد أكثر من المباراة، وموديست ظهر بشكل مقبول نوعاً ما فى الشوط الأول، وإمام عاشور كل مباراة يثبت أنه أفضل صفقة للأهلى".

وأضاف شوبير، "أفشة وهو خارج اعترض على استبداله، وحقيقى مكنش المفروض يعمل كدا، والأهلى أحلى حاجة فيه أن فيه نظام وانضباط والتزام وعشان كدا الأهلى سيوقع عقوبة مالية على أفشة".

ويبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، رحلة استكشاف فريق سيراميكا بمشاهدة مبارياته فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف بحثاً عن تحقيق انتصار للمارد الأحمر فى مباراته المقبلة.

ويستعد الاهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى لمسابقة الدوري المصري.

ويرغب كولر فى الاستفادة بمباريات الأهلى المؤجلة سواء أمام الجونة أو بلدية المحلة أو سيراميكا من أجل الفوز بها لاستعادة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري، ضمن خطة الاحتفاظ باللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضى.