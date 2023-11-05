شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم مصير أوسوريو وعقوبة فتوح وصبحى والزنارى فى جلسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعاً اليوم، الأحد، لحسم مصير الكولومبى أوسوريو المدير الفنى للفريق بعد تراجع مستوى الفريق الفترة الأخيرة.

كما سيشهد الاجتماع اتخاذ قرار بشأن الثلاثى أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى، بناءً على طلب عبد الواحد السيد مدير الكرة، بعد مغادرتهم معسكر الفريق قبل مواجهة زد بالدورى.

كان أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادى الزمالك، أكد أنه سيتم حسم مصير الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، سواء بالاستمرار أو الرحيل، وانتهاء عصر القرارات الفردية وأصبحت القرارات الجماعية شعار المرحلة المقبلة.

وأضاف أحمد سالم، "الزمالك يعانى من عدة مشاكل على كل الجوانب، وفى مقدمتها أزمة وقف القيد، ودائما سيكون هناك اجتماعات بشكل دورى لمحاولة إنهاء الأزمات".

وأوضح أن "جمهور الزمالك له الحق فى الحزن من الهزيمة الثانية وفقدان 6 نقاط متتالية ولكن إحنا جايين من مشاكل كتيرة ولازم نصبر والقادم أفضل".