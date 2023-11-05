شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يكشف القرار النهائى فى ملف بيع مابولولو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندري ، أعلن رفضه القاطع فكرة بيع مهاجمه مابولولو خلال الفترة المقبلة. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "أجريت اتصالا هاتفياً بمحمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندري، أكد لى رفضه فكرة بيع مابولولو خلال الميركاتو الشتوى".

وأضاف شوبير، "مصيلحى يرى أن المهاجم عنصر أساسى فى فريقه ولا يمكن التفريط فيه، حتى لو جاءت له عروض مغرية من أندية كبيرة فى الدوري المصري، بينما يرى أنه فى حال وصول عرض خارجى بالدولار سيتم دراسته وقد يتم رفضه أيضاً".

وخلال العامين الماضيين أثبت مابولولو نفسه بقوة في منافسات الدوري المصري، ويتوج بلقب هداف البطولة في الموسم الماضي برصيد 16 هدفًا، ليرتبط اسمه بالأهلي والزمالك اللذان مازالا يبحثان عن ما نجح الاتحاد السكندري في إيجاده بالفعل خلال السنوات الأخيرة.