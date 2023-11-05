شكرا لقرائتكم خبر عن كم هدف سجل رونالدو بعد سن الـ30 ؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه الـ400 بعد سن الـ30 بمباراة فوز فريقه النصر على الخليج بالدوري السعودي لكرة القدم 2- صفر.

الهدف بحد ذاته كان مدهشاً؛ إذ استلم صاحب الكرات الذهبية الـ5 الكرة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 26 ثم راوغ مراقبه وأسقطه أرضاً بعد تظاهره بالتسديد قبل أن يودع الكرة أعلى شباك الخصم من ركل للكرة من قوس منطقة الجزاء.

وأضاف النصر الهدف الثاني عبر نجم مانشستر سيتي السابق إيمريك لابورت والتقط مع رونالدو صورة في غرفة الملابس احتفالاً بالفوز الذي جعل النصر على بعد 4 نقاط من الهلال المتصدر.

وهذا هو الهدف رقم 12 لرونالدو في الدوري السعودي هذا الموسم وتفوق به على منافسه بصدارة الهدافين ألكسندر متروفيتش، المنضم للهلال من فولهام في أغسطس الماضي، كما شهدت المباراة إلغاء هدف للسنغالي ساديو ماني لاعب النصر بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية «فار».