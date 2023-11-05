شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاتحاد السعودي تصل أربيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

وصلت بعثة فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، إلى مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، وذلك من أجل خوض مباراة الإياب ضد فريق القوة الجوية العراقي التي ستقام الاثنين على ملعب «فرانسو حريري» في أربيل.

وكانت المواجهة الأولى بين الفريقين التي جرت على ملعب «الجوهرة المشعة» في مدينة جدة السعودية قد انتهت بفوز الاتحاد السعودي بهدف قاتل جاء في الوقت بدل الضائع.

وحظيت بعثة فريق اتحاد جدة السعودي باستقبال كبير من قبل مسؤولي محافظة أربيل وحكومة إقليم كردستان، وقد تواجد مع البعثة النجم الفرنسي كريم بنزيمة، في أول زيارة له للعراق.

ويتصدر فريق اتحاد جدة السعودي، فرق المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي القوة الجوية بالمركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم سبهان الإيراني برصيد 4 نقاط، وأخيراً فريق أجمك الأوزبكي.

ويحاول القوة الجوية العراقي تحقيق الفوز من أجل ضمان المركز الثاني على أقل تقدير، وكذلك التأكيد على أنه يستطيع مجاراة الفرق السعودية وكذلك الفرق الآسيوية الأخرى، بينما يحاول اتحاد جدة السعودي هو الآخر تحقيق الفوز من أجل الانفراد بالصدارة بشكل مبكر جداً وعدم السماح لملاحقيه بمزاحمته عليها.

ويتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً من قبل أنصار فريق القوة الجوية العراقية، وكذلك من قبل بقية الجماهير العراقية لغرض الاستمتاع بالمباراة، وكذلك لوجود بنزيمة فيها، حيث يحظى بشعبية واسعة جداً لدى الوسط الجماهيري في العراق، وذلك استناداً لماضيه الجميل مع فريق ريال مدريد الإسباني في السنوات المنصرمة.