شكرا لقرائتكم خبر عن مدربة تشيلسي توافق على تدريب سيدات أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت إيما هايز مدربة فريق تشيلسي للسيدات على تسلم منصب مدربة منتخب الولايات المتحدة للسيدات لكرة القدم.

وسترحل هايز عن النادي اللندني نهاية الموسم بعد 11 عاماً من مسيرة ناجحة توجت فيها الفريق بـ15 لقباً.

وستخلف هايز مدرب المنتخب الأمريكي فلاتكو أندونوفسكي الذي قدم استقالته مؤخراً كما كشفت صحيفة التيلغراف البريطانية عن أن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم سيمنح هايز أعلى أجر مدربة في العالم.

وقادت هايز السبت فريقها تشيلسي لصدارة الدوري بسداسية نظيفة على أستون فيلا فيما أكد النادي امتنانه للمدربة وأنه لن يقف في طريق أحلامها لتجربة تحدٍ جديدة.

ويتطلع منتخب الولايات المتحدة، بعد خروجه من الدور الـ16 في مونديال السيدات الذي أقيم مؤخراً في أستراليا ونيوزيلندا على يد السويد، لتعويض خيبة أمله بالمدربة الناجحة .