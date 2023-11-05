شكرا لقرائتكم خبر عن نفط ميسان يهزم الطلبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

حقق فريق نفط ميسان فوزاً كبيراً على مضيفه فريق الطلبة 4 – 0 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «الزوراء الدولي» في العاصمة بغداد في ختام الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقدم نفط ميسان مباراة كبيرة فرض فيها أسلوبه وهيمنته على المباراة، بينما لم يجد مدرب الطلبة أحمد خلف أية معالجات تذكر للثغرات الكبيرة في دفاع فريقه، وقد تكون هذه المباراة الأخيرة له في قيادة الطلبة؛ إذ ربما يستقيل أو يقال بسبب رفض الجمهور لاستمراره بقيادة الفريق.

وسجل أهداف نفط ميسان المحترف السوري علاء الدالي «3» أهداف، ليكون صاحب أول «هاترك» في هذا الموسم وذلك في الدقائق 20 و61 و80، بينما سجل الهدف الثاني المحترف النيجيري بنيامين في الدقيقة 51.

وأهدر مهاجم الطلبة البديل وكاع رمضان ركلة جزاء في الدقيقة 90+9.

وبهذا الفوز، رفع نفط ميسان رصيده إلى 5 نقاط بالمركز السادس، فيما توقف رصيد الطلبة عند 3 نقاط بالمرتبة 15.

وانتهت مباراة فريق دهوك مع ضيفه فريق زاخو التي أقيمت على ملعب «صقور الجبال» في دهوك بالتعادل 0 – 0.

ورفع دهوك رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثالث، بينما أصبح رصيد زاخو نقطتين بالترتيب17.

بينما فاز فريق الحدود على ضيفه فريق النفط 2-0، في المباراة التي احتضنها ملعب «أمانة بغداد».

وسجل هدفي الحدود اللاعبان إبراهيم غازي من ركلة جزاء وعلي كريم في الدقيقتين 65 و80.

ليرفع الحدود رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد النفط عند 4 نقاط بالمركز الثامن.

وانتهت مباراة فريق كربلاء مع ضيفه فريق نفط البصرة بالتعادل 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب «الكوت الأولمبي» في محافظة واسط.

وسجل اللاعب عبد القادر طارق أسرع هدف في الموسم الحالي لكربلاء وذلك بعد مرور 20 ثانية، وأضاف المحترف إبراهيم أكونيه الهدف الثاني في الدقيقة 90+5، ليتميز كربلاء في هذه المباراة بتسجيله لهدف مبكر، وكذلك تسجيله لهدف قاتل.

بينما سجل هدفي نفط البصرة المحترفان البرازيليان روميو ريسيندي هيلتون ماثيوس في شوط المباراة الثاني.

وأصبح رصيد كربلاء نقطتين في المركز 16، بينما رفع نفط البصرة رصيده إلى 4 نقاط بالمركز التاسع.